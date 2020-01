Cuvinte mari despre noul jucator al lui Hagi: "Va pleca pe foarte, foarte multi bani

Ziare.

com

Agentul care a intermediat mutarea, Mihai Joita, sustine ca mijlocasul nu va sta prea mult timp in Romania, el urmand a fi vandut destul de repede in strainatate pe bani multi."E un transfer la care se munceste de peste trei luni de zile. Fotbalistul a fost observat si urmarit atent. Are sanse mari sa evolueze in nationala mare a Marocului, este tehnic, polivalent, bun recuperator, poate juca si ca mijlocas defensiv si ca numar 8. Cred ca este o achizitie excelenta si va pleca pe bani foarte, foarte multi de la Viitorul . El si-a dorit mult sa vina la Viitorul ca sa lucreze cu Gica Hagi. A contat mult pentru el acest lucru", a declarat Mihai Joita la Telekom Sport.Viitorul a anuntat joi transferul jucatorului francez Edjouma Malcom Sylas Laouari, care a ajuns deja in cantonamentul echipei constantene de la Belek si a semnat un contract valabil pentru 2 ani si 6 luni.In varsta de 23 de ani (8 octombrie 1996) si 1, 91m, Malcom evolueaza pe postul de mijlocas.