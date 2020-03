Decizia anuntata de Gica Hagi pe fondul pandemiei de coronavirus

Ziare.

Toate antrenamentele grupelor de copii si juniori au fost anulate pe termen nedeterminat."Academia de Fotbal Gheorghe Hagi a decis sistarea antrenamentelor tuturor grupelor de copii si juniori.Suspendarea activitatii la Academia nr. 1 din Romania vine in contextul problemelor generate de raspandirea coronavirusului si a dificultatilor intampinate in gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romaniei. Activitatea va fi suspendata pe perioada nedeterminata", se arata intr-un comunicat de presa.Jucatorii de la prima echipa vor avea cateva zile libere si apoi isi vor relua antrenamentele, in speranta ca Liga 1 va fi reluata in luna aprilie.C.S.