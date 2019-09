Decizie istorica luata de Hagi: Viitorul nu mai vinde jucatori in Romania!

Ziare.

"Regele" vrea ca fosta campioana sa treaca la un alt nivel si spune ca ii va ceda in tara doar pe fotbalistii de care nu mai are nevoie.In acelasi timp, el a acuzat practica patronilor din fotbalul romanesc de a destabiliza jucatorii cu oferte asupra carora nu mai revin."O sa ridicam si noi putin standardul, pentru ca am vazut ca competitia e mare. Nu o sa mai dam jucatori in Romania, la nicio echipa. O sa incercam sa fim noi competitivi, sa ne luptam cu ei. Am vazut ca fiecare vrea jucatori de la Viitorul. Doar ii cheama si dau oferte, dar dupa aceea uita de ele, adica vor sa ii ia gratis sau cu bani putini.Am luat decizia ca din momentul de fata sa nu mai dam niciun jucator in Romania, sa dam numai afara. In Romania daca il dam, il dam liber, il lasam sa plece ca nu suntem multumiti de el" a declarat Hagi la Telekomsport.Ramane de vazut daca "Regele" se va tine de cuvant, vanzarile in Liga 1 asigurand o buna parte din bugetul dobrogenilor.Numai fotbalistii cumparati de Gigi Becali i-au adus in conturi peste 6 milioane de euro, astfel ca va fi interesant de vazut de unde va scoate Hagi acesti bani.Viitorul ocupa in prezent locul secund in clasamentul din Liga 1 si se anunta o candidata certa la play-off.M.D.