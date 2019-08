Gica Hagi a dat afara un jucator - oficial

Ziare.

Contractul acestuia a fost reziliat pe cale amiabila la mai putin de doua luni de la semnarea lui!"Incepand de astazi, atacantul francez Hamidou Keyta nu mai este jucatorul formatiei FC Viitorul. Conducerea clubului constantean si jucatorul in varsta de 24 de ani au ajuns la un acord pentru rezilierea pe cale amiabila a contractului. FC Viitorul ii ureaza succes in cariera", se arata intr-un comunicat al clubului constantean.Hamidou Keyta a ajuns la Viitorul in aceasta vara, insa n-a fost folosit nici macar un minut.In cariera sa, Hamidou Keyta a mai evoluat pentru Auxerre II, Le Havre II, Trelissac, Saint-Etienne, Saint-Etienne II, Chambly, Chambly II si Dunarea Calarasi.