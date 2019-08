Gica Hagi a dat o noua lovitura financiara - oficial

Ziare.

Atacantul in varsta de 20 de ani a fost cedat in schimbul a doua milioane de euro, plus un procent dintr-un eventual viitor transfer."FC Viitorul si Standard Liege au ajuns la un acord in privinta transferului jucatorului Denis Dragus la formatia belgiana", se arata intr-un comunicat al gruparii constantene Standard Liege are in palmares 10 titluri de campioana, iar in ultimul sezon s-a clasat pe locul 3 in Jupiler Pro League, astfel ca va participa direct in grupele Europa League.Produs al Academiei Gheorghe Hagi, Denis Dragus are deja numeroase trofee la doar 20 de ani, pe care i-a implinit la 6 iulie: campion national la juniori U17 si U19 cu FC Viitorul, iar cu formatia de seniori a obtinut, in sezonul 2018-2019, Cupa si Supercupa Romaniei.In Europa League a marcat patru goluri in cinci partide disputate. A evoluat atat pentru nationala U19, cat si pentru reprezentativele de tineret si seniori ale Romaniei.