Gica Hagi a pedepsit drastic un jucator de top de la Viitorul Constanta

Ziare.

com

Regele nu l-a luat in cantonamentul din aceasta iarna pe brazilian, desi acesta este unul dintre cei mai buni straini din Liga 1 Hagi a luat aceasta decizie deoarece Eric are multe kilograme in plus.De asemenea, Andreas Calcan nu a facut deplasarea in Turcia deoarece a fost pus pe lista de transferuri.In aceeasi situatie se afla si Lyes Houri, aproape de un transfer in SUA.Portari: Catalin Cabuz, Valentin Cojocaru, Alexandru Buzbuchi, Stefan MusatFundasi: Bogdan Tiru, Radu Boboc, Virgil Ghita, Sebastian Mladen, Bradley de Nooijer, Paul Iacob, Damien Dussaut, Marius Leca, Darius Grosu, Gabriel Buta, Steliano FilipMijlocasi: Cosmin Matei, Andrei Ciobanu, Andrei Artean, Vlad Achim, Carlo Casap, Marco DulcaAtacanti: Gabriel Iancu, Rivaldinho, George Ganea, Louis Munteanu, Alexi Pitu, Jacques Zoua14 ianuarie: FC Viitorul - Young Boys Berna (Elvetia)17 ianuarie: FC Viitorul - Olimpik Donetsk (Ucraina)21 ianuarie: FC Viitorul - Sturm Graz (Austria)24 ianuarie: FC Viitorul - Ballkani (Kosovo)24 ianuarie: FC Viitorul - Jagiellonia (Polonia)C.S.