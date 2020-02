Gica Hagi a rabufnit dupa infrangerea cu Craiova

Ziare.

Managerul constantenilor spune ca echipa sa a ratat mult prea mult."Asta e fotbalul, din pacate. E inadmisibil sa ratam cat am ratat noi, din situatii incredibile", a spus Hagi la interviul de dupa meci."La golul doi trebuia sa fim mult mai atenti. Greseala a fost sa nu fim atenti la contraatacul lor", a continuat acesta.1-2 a fost scorul intalnirii dintre FC Viitorul si Universitatea Craiova, dupa golurile marcate de Ianis, in minutul 17, pentru gazde, respectiv Nitu, minutul 25, si Mihaila, minutul 82, pentru oaspeti.In urma acestui rezultat, Viitorul ramane pe locul 5, cu 38 de puncte, in timp ce oltenii au urcat pe locul 2, cu 43 de puncte.I.G.