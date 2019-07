Gica Hagi ameninta cu plecarea de la Viitorul: Conditia pusa pentru a ramane in Romania

Ziare.

Regele spune ca s-a saturat sa o ia in fiecare sezon de la zero dupa ce vinde cei mai buni jucatori , iar daca nu va gasi sprijin financiar va pleca la o alta echipa."Cand o sa incep si eu sa cumpar jucatori o sa ma bat cu ei. Altfel, nu mai stau! N-o sa mai stau! Pana cand sa mai stau? Tot timpul sa o iau de la zero, sa fac, sa fac, sa fac, sa imping, sa imping, sa imping... Eu am produs mult, am facut ceva bun", a spus Gica Hagi intr-o conferinta de presa.Regele l-a mandatat astfel pe Gica Popescu sa gaseasca noi investitori pentru Viitorul Constanta.In acest moment se poarta negocieri cu fratii Paval, cei care detin compania Dedeman.Hagi spera ca investitorii sa asigure o mare parte din buget, iar el sa se ocupe doar de partea tehnica.C.S.