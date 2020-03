"Gica Hagi anunta ca adopta modelul german"

Ziare.

Regele spune ca a adoptat "modelul german" si ca a preferat sa taie din costuri inca de acum pentru a nu regreta pe termen lung."Nu se poate sa nu reduci din costuri, n-ai cum. Trebuie sa te adaptezi la ceea ce se intampla. Uitati-va ce au facut deja nemtii. Fac ce trebuie, noi, latinii, vorbim prea mult, ca intotdeauna. Trebuie sa ne uitam la cei mari. Si ce vedem? Ce au facut cluburile din Germania? Ce a facut Lyon, cel mai bine organizat club din Franta? Imediat a adoptat masuri de criza. E exact ce trebuie facut fiindca daca nu te adaptezi si nu iei decizii, atunci finalul e inevitabil, ajungi in faliment. Asta vrem?", a spus Hagi pentru Gsp Apoi, el a afirmat ca in perioada urmatoare nu vom mai avea transferuri pe bani grei."50% va fi din ce a fost. Asa cred eu si am si argumente. Un club e un brand, care e valoarea acum pe piata a unui brand? Piata decide totul din punct de vedere financiar si asa e logic sa fie.Cota jucatorilor va fi la jumatate, transferurile vor fi la jumatate. Ce costa ieri 100 de milioane, maine va fi 50, ce valora 300 de milioane va fi la 200-150 de milioane, o sa vedeti", a mai spus Hagi.C.S.