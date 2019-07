Gica Hagi, aproape de o noua lovitura financiara

Ziare.

Dupa ce l-a cedat pe Ianis Hagi la campioana Belgiei, Genk, patronul si managerul clubului Viitorul anunta ca are oferte din afara si pentru un alt jucator.Denis Dragus e jucatorul care ar putea s-o paraseasca pe Viitorul in perioada urmatoare."Singurul care poate sa plece e Dragus. A facut multe pentru acest club si la el putem sa ne gandim la o iesire, la ceilalti, nu", a anuntat Hagi dupa victoria cu Hermannstadt, scor 3-2."Stam bine acum financiar. Dragus nu poate sa plece in tara. Pentru noi e mai important sa plece jucatorul afara. Deocamdata. Nu exclus nimic, insa. Dragus are oferta de afara si vom vedea daca se va finaliza", a completat Hagi.Denis Dragus are 20 de ani si e cotat la doua milioane de euro de site-ul specializat in transferuri, transfermartk.com.I.G.