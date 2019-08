Gica Hagi da inca o lovitura pe piata transferurilor: Viitorul a vandut un jucator de perspectiva in Belgia

Ziare.

com

Dupa Ianis Hagi , transferat de campioana Genk, a venit randul lui Denis Dragus sa plece de la fosta campioana. Standard Liege este echipa care l-a cumparat, mutarea urmand a fi oficializata in cursul zilei de vineri."99% e jucatorul lui Standard Liege. Cand va face vizita medicala, contractul intra in vigoare", a declarat Gica Popescu , presedintele Viitorului, pentru TVR 1.Belgienii vor achita in jur de doua milioane de euro pentru transferul lui Dragus, echipa lui Hagi pastrand si un procent din drepturile federative ale jucatorului.Dragus este al doilea fotbalist cumparat de Standard de la Viitorul, dupa Razvan Marin , transferat intre timp de semifinalista Champions League, Ajax Amsterdam M.D.