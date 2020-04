Gica Hagi dezvaluie ce salariu are la Viitorul: Acum pot sa spun

Ziare.

com

Managerul constantenilor sustine ca are un salariu lunar de doar 500 de euro si n-a luat niciodata vreo prima."Eu nu am salariu. Eu stiti ca am unul, dar mic, un salariu de 500 de euro, pot sa spun acum, restul nu am luat nici prime, nici salariu nu am avut. Asa ca eu nu am ce sa imi tai. Eu trebuie sa fac. Nu, eu am 500 de euro, cat e minim. Asta e salariul meu si nu am luat bonusuri", a spus Hagi la Telekom Sport "Nu am luat bonusuri pentru ca am incercat sa dau la ceilalti si eu daca am avut, am lucrat foarte bine si am iesit pe profit, am o societate pe actiuni si facem daca avem profit la sfarsitul anului pot sa imi iau bani", a adaugat acesta.Gica Hagi a infiintat Viitorul in 2009.