Gica Hagi, discurs vehement la adresa UEFA: Reprosurile adresate de Rege

Ziare.

com

Si de aceasta data, Regele a acuzat forul continental ca favorizeaza tari precum Spania, Italia, Germania, Anglia si Franta, carora le ofera locuri direct in grupele Ligii Campionilor."N-avem teama de ei, nu sunt mai buni ca noi, dar fara o investitie minima, n-avem cum sa devenim competitivi! Nu putem sa ne luptam cu cei de afara! Ne-au scos si din cupe, jucam 7 mii de calificari. Ei aduc vreo 200 de milioane de an in Spania, Germania, Franta... La noi ce intra? Cat intra de afara? Niciun ban!Cate 500 de mii, cate 300 de mii. Ce sunt aia? Ce bani sunt aia? Domnilor, ce bani sunt aia? Romania e o tara dezvoltata, puternica in Europa. E a saptea tara ca populatie, e veche in fotbal! Sper sa ne trezim! Scopul a tot ce zic eu este unul singur: de a forma jucatori pentru echipa nationala ! Sa mergem in lume iar!", a spus Hagi intr-o conferinta de presa.Regele si-ar dori ca UEFA sa primeasca echipa campioana din Liga 1 direct in grupele Ligii Campionilor.Argumentul sau este ca Romania este o tara cu traditie in fotbal, care a avut o campioana europeana.C.S.