Gica Hagi, o noua reactie nervoasa

De aceasta data, Regele s-a declarat indignat de faptul ca brazilianul Eric de Oliveira se accidenteaza prea des si nu poate conta pe el."Nu imi place ca unii jucatori se accidenteaza asa de usor. Cred ca am jucat putin in aceasta toamna, am iesit din Cupa, le-am si zis astazi ca nu vad motive de ce unii au cazut asa accidentati. Adica, Eric sa lipseasca doua luni si ceva sau trei luni.Si acum din nou are o problema la spate, dupa ce a avut o problema. Asta e, ce sa fac? Trebuie sa ma adaptez la ce am, ce imi ramane si sa joc cu Louis Munteanu de 2002. Asta nu vedeti? Ca Viitorul joaca de doua, trei etape cu un baiat de 2002 in teren", a declarat Hagi, citat de Telekom Sport.Eric de Oliveira a marcat 5 goluri in cele 6 meciuri disputate in acest sezon.C.S.