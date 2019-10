Gica Hagi, pe cale sa dea o lovitura importanta: Anuntul facut de Gica Popescu

Ziare.

Regele se afla in negocieri avansate, iar Gica Popescu spune ca situatia se va rezolva in urmatoarea perioada."V-am spus ca unul dintre obiectivele noastre este acesta, sa aducem oameni potenti langa noi. Am facut pasi importanti, am avut intalniri in ultimele luni. Sper ca ultimii pasi sa fie facuti cat mai repede.Noi dorim sa facem acest lucru cat mai repede. Noi am gasit interesul unor oameni carora le-a facut proiectul. Important e sa se intample. Obiectivele vor ramane aceleasi", a spus Gica Popescu, la Digi Sport In ultima vreme s-a vehiculat ca fratii Pavel, patronii Dedeman, ar fi interesati de achizitia clubului Viitorul.Pe fondul acestor negocieri, Gica Hagi a luat decizia sa nu mai vanda niciun jucator in Romania.C.S.