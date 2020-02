Gica Hagi propune o schimbare radicala in formatul Ligii 1, dupa ce Viitorul a ratat calificarea in play-off

Ziare.

Hagi cere ca Liga 1 sa revina la sistemul cu 18 echipe si, de asemenea, se arata nemultumit de injumatatirea punctelor dupa terminarea sezonului regulat."Pentru mine, Romania are nevoie de 18 echipe si de un campionat normal, asa cum se intampla in Europa. Plus ca nu e normal ca la jumatate de drum sa ti se injumatateasca punctele. Sa le luam si noi jumatate din bani jucatorilor", a spus Gica Hagi, potrivit Digi Sport "Nu ma lamentez, dar mi-ar placea sa avem 18 echipe. Romania e mare, are multe echipe de traditie. Trebuie sa ne dezvoltam mai mult, sa primim mai mult de la televiziuni, sa creasca bugetele si sa fie bine", a adaugat "Regele".Constantenii au terminat pe locul 7 sezonul regulat al Ligii 1 si vor evolua pentru prima oara in play-out.CFR Cluj, U Craiova, FCSB, Gaz Metan, Astra Giurgiu si FC Botosani sunt echipele care se vor duela in play-off.Vezi: Cum arata clasamentul in play-off-ul Ligii 1 dupa injumatatirea punctelor