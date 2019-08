Gica Hagi, reactie nervoasa dupa remiza cu Botosani: Mai bine ma duc acasa

Ziare.

Regele a acuzat dur arbitrajul si spune ca Viitorul nu a fost lasata sa castige."Mai bine stau linistit, tac din gura si ma duc acasa! Am avut un arbitraj de parca jucam cu Barcelona ! Asta e, nu avem voie sa fim acolo sus. Poate am facut prea multe puncte.E foarte greu sa pedalezi contra vantului. Daca n-am avut penalti la Ganea.... S-a terminat cum si-au dorit multi, dar vreau putin respect! Intelegem si noi fotbalul! Meritam sa castigam! A batut vantul rau la Constanta intr-o singura directie", a spus Hagi la conferinta de presa.In urma acestui rezultat, Viitorul a urcat pe locul doi in Liga 1 , cu 11 puncte, la egalitate cu Poli Iasi FC Botosani este pe 4, cu 9 puncte.Etapa urmatoare, Viitorul se deplaseaza la Astra, iar FC Botosani primeste vizita Universitatii Craiova.C.S.