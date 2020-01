Gica Hagi renunta la trei jucatori

Ziare.

Gruparea patronata si antrenata de Gica Hagi a efectuat joi vizita medicala.La testele medicale s-au prezentat 30 de jucatori, insa soarta a trei dintre ei a fost deja stabilita.Potrivit Gazeta Sporturilor , Gica Hagi va renunta in aceasta iaran la Eric de Oliveira (mijlocas, 34 de ani), Andreias Calcan (atacant, 25 de ani) si Valentin Cojocaru (portar, 24 de ani).Catalin Cabuz, Valentin Cojocaru, Alexandru Buzbuchi, Stefan Musat;Bogdan Tiru, Radu Boboc, Virgil Ghita, Sebastian Mladen, Bradley de Nooijer, Paul Iacob, Damien Dussaut, Marius Leca, Darius Grosu, Gabriel Buta, Steliano Filip.Lyes Houri, Cosmin Matei, Andrei Ciobanu, Andrei Artean, Vlad Achim, Carlo Casap, Eric de Oliveira, Marco Dulca.Gabriel Iancu, Rivaldinho, George Ganea, Louis Munteanu, Alexi Pitu, Jacques Zoua, Andreias Calcan.Constantenii vor efectua astazi si primul antrenament din 2020, iar in perioada 10-25 ianuarie se vor afla in cantonament in Turcia, in Antalya, la Sueno Hotel Deluxe din Belek.