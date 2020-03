Gica Hagi, scandal dupa meciul de la Clinceni: Sa-mi dea banii inapoi!

Ziare.

"Regele" e nemultumit total de faptul ca echipelor le-au fost injumatatite punctele dupa sezonul regulat.Intr-un acces de furie, Hagi a solicitat chiar sa-i fie platiti banii pe care i-a cheltuit in prima parte a sezonului."Am pierdut 20 de puncte! Sase luni a trebuit sa platesc toate bonusurile, toate deplasarile, marketing si deodata suntem la jumatate... Sa imi dea banii inapoi", a tunat Hagi la interviul de dupa meci, potrivit Digi Sport "Nu cred ca e un campionat logic, sa fie play-off si play-out, dar sa nu se ia punctele. Sa nu ne ia nici golaverajul. Deodata te arunca pe undeva, pe dinafara, nu are vreo legatura cu sportul de performanta", a adaugat patronul si, totodata, antrenorul Viitorului.FC Viitorul a ratat in premiera sezonul acesta calificarea in play-off.In clasamentul din play-out, constantenii se afla pe primul loc.Vezi si: Gica Hagi a rabufnit: Ce schimbare radicala cere in Liga 1