Gica Hagi trimite inca un jucator in Belgia: Iata suma pe care o va incasa Viitorul - surse

Ziare.

com

Dupa Razvan Marin, ajuns intre timp la Ajax Amsterdam, si Ianis Hagi, transferat in aceasta vara la Genk, Viitorul e pregatita sa se desparta si de atacantul Denis Dragus.Potrivit Gazeta Sporturilor , Viitorul negociaza cedarea internationalului roman cu Standard Liege.Fosta formatie a lui Razvan Marin ofera doua milioane de euro, dar si un procent de 30% la un viitor transfer.Cifrele ar fi oarecum comparabile cu cele parafate in 2017 cu ocazia cedarii lui Razvan Marin: 2,4 milioane de euro, plus 20% la revanzare.O schema financiara dupa care Viitorul s-a ales cu inca 2,4 milioane de euro odata cu transferul lui Marin la Ajax, ridicand pretul total al incasarilor la 4,8 milioane de euro.Denis Dragus are 20 de ani si e cotat la doua milioane de euro de site-ul specializat in transferuri, transfermartk.com.