Gica Hagi, un car de nervi dupa ultima victorie: A inceput razboiul! Nu mai avem voie nici sa respiram

Ziare.

com

Regele a fost eliminat pentru proteste in acest meci si l-a acuzat dur pe arbitrul Adrian Comanescu, invocand o coalitie contra Viitorului."Vreau sa-mi felicit echipa, jucatorii. A inceput razboiul, dar suntem pregatiti de lupta si vom merge sa ne luptam. Echipa a demonstrat ca stie sa lupte. Antrenorul a facut niste schimari, dar Cel de sus a vazut si ne-a ajutat sa castigam. Iasi a avut o gramada de ocazii, dar nu a fost asa cum a spus antrenorul lor, ca a fost impinsa echipa mea din spate de arbitri Aceste lucruri ma sperie. Cei doi arbitri au inceput sa ma minta. Nu se poate, unul sa spuna ca ma da afara pentru ceva, altul pentru altceva. Am fost primul in Romania care a spus ca vrea arbitri romani. Nu ca ceilalti care au venit dupa. Sa ne lase sa jucam fotbal, fiti impartiali", a spus Hagi la Digi Sport Apoi, Hagi a continuat discursul la adresa brigazii de arbitraj."Daca ne vor lasa si nu vom pati mai multe, ca vine Craiova, vine CFR. Nu avem voie sa respiram si luam cartonase. Arbitrii nu au aratat acest respect fata de anumite lucruri profesionale. Stiu ca imi pregatesc echipa.Echipa mea a castigat pe merit. Nu ne-a dat multe faulturi si golul lor vine dupa un fault gratuit. O sa zic la conducere sa arate. Anul trecut am fost echipa cea mai dezavantajata in sezonul trecut. Nu am zis nimic. Am tacut. Suntem pregatiti de lupta", a adaugat Hagi. Viitorul Constanta a castigat cu 2-1 meciul cu Poli Iasi , desi a jucat in inferioritate numerica.C.S.