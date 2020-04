Gica Hagi vine cu o propunere controversata

Ziare.

"Regele" considera ca solutia ideala ar fi inghetarea sezonului, iar in cel viitor, Liga 1 sa fie alcatuita din 18 echipe."18 echipe din sezonul urmator, da. Ne trebuie organizare tehnica si administrativa pentru sezonul urmator, iar sezonul asta eu cred ca poate sa fie inghetat, poate fi o varianta. Sa ramana asa cum e. Si dupa aceea, cei din B sa vina si ei. Cei care au muncit si au facut bine", a spus Hagi la Digi Sport "E doar o idee. Eu nu decid. E buna sau nu merge, vom vedea. Da, poate fi (sa promoveze patru echipe - n.red.). Chiar daca primim mai putin bani, ce e asa mare problema ca se imparte la mai multe echipe? Ce asa mare disperare? Jucam, vin din divizia B, dar trebuie sa intrebam care poate. Decat sa incepem si sa ne oprim dupa.. Sa inceapa campionatul, sa mergem si cand s-a infectat unul sa stea tot lotul. Ce facem atunci?", a adaugat acesta.Liga 1 a fost suspendata in luna martie din cauza pandemiei de coronavirus.8 etape au mai ramas de disputat in play-off, in timp ce play-out mai sunt 12 runde de jucat.