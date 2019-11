Gica Hagi vine cu vesti noi despre plecarea de la Viitorul

Ziare.

Regele a afirmat ca nu-si doreste sa plece de la Viitorul pana in vara anului urmator.Hagi a luat aceasta decizie deoarece nu vrea sa preia o echipa in plin sezon."Doar din vara pot pleca de la Viitorul. Am refuzat atatea oferte, nu ma misc. Incep un proiect de la capat, il construiesc, pe termen si lung nu imediat. Imi place sa incerc sa devin cel mai bun!", a afirmat Hagi la Telekom Sport.Numele lui Hagi este vehiculat insa si ca un posibil inlocuitor al lui Cosmin Contra pe banca echipei nationale.Hagi declarase in ultimele luni ca va pleca de la Viitorul in cazul in care nu va gasi noi investitori.C.S.