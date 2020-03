Gica Popescu anunta ca Gica Hagi i-a micsorat salariul: Eu am avut cea mai mare reducere salariala

Ziare.

Acesta a mentionat ca obiectivul este micsorarea bugetului pentru anul viitor cu 40-45%."Am luat decizia de reducere a salariilor tuturor angajatilor clubului. La academie si tot ce inseamna echipa mare sunt undeva la 150-160 de angajati. Iar noi avem o politica de reducere a salariilor pentru toti, pentru ca obiectivul nostru este sa reducem undeva la 40-45% bugetul pentru anul viitor. Acum negociem cu fiecare angajat in parte. In proportie de 95% sau poate chiar mai bine toata lumea a inteles motivele acestei reduceri salariale, dar mai sunt si cazuri care trebuie negociate diferit. Procentele de reducere difera de la angajat la angajat. Maximumul reducerilor salariale este de 50%. Incepand cu mine, eu am avut cea mai mare reducere salariala. Si scazand catre cei care au salarii mai mici. Pentru ca ne gandim la oameni. E normal ca angajatii cu salarii mici sa nu aiba reduceri la fel cu cei cu salarii mari", a spus fostul international pentru AGERPRES.Intrebat daca reducerea se aplica si antrenorului Gheorghe Hagi, care este totodata si proprietarul clubului FC Viitorul , Popescu a raspuns: "Antrenorul principal are unul dintre cele mai mici salarii din club. Gica are salariu ca sa il aiba pe hartie. Este la nivelul celui mai mic salariu din club. Dar si salariul ala mic al lui Gica se reduce, conform nivelului salarial, nu sunt exceptii".Presedintele a subliniat ca nu ia in calcul somajul tehnic pe perioada starii de urgenta, solutie aleasa de clubul CSM Poli Iasi . "Noi nu discutam de somaj tehnic. Noi am ales varianta sa discutam cu fiecare salariat in parte. Reducerea salariilor se va face pe un an si trei luni. Pentru ca sezonul urmator va fi unul foarte, foarte greu. Deci negocierile de reducere le facem pe un an si trei luni, mai exact pana la finalul campionatului 2020-2021", a precizat oficialul clubului FC Viitorul."Nu s-a pus niciun moment problema sa incheiem contractul cu un angajat daca se imbolnaveste de coronavirus. Nici nu am discutat vreodata de asa ceva. Insa toti jucatorii, antrenorii si angajatii au fost informati acum o luna sa ramana la dispozitia clubului in orice moment. Pentru ca s-ar putea ca antrenamentele sa se reia, lucru care nu credem ca se va intampla foarte curand, dar noi trebuie sa fim pregatiti pentru orice scenariu. Daca sunt angajati sau jucatori care pleaca, o fac pe propria raspundere. Adica daca nu se vor putea intoarce la reunire sau daca vor fi nevoiti sa stea in izolare pentru ca au plecat, vor suporta consecintele", a mai explicat Gheorghe Popescu.Competitiile fotbalistice din Romania, intrerupte initial pana la 31 martie, au fost suspendate printr-o decizie a Comitetului de Urgenta al Federatiei Romane de Fotbal cel putin pana la momentul ridicarii starii de urgenta. Aceasta a fost decretata la 16 martie de presedintele Klaus Iohannis pentru o perioada de 30 de zile ca urmare a pandemiei de coronavirus.