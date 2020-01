Hagi a dat afara un fotbalist cunoscut

Ziare.

De aceasta data este vorba despre un fotbalist cunoscut, acesta plecand de la Ovidiu dupa numai jumatate de an.Steliano Filip si-a reziliat acordul cu fosta campioana a Romaniei si acum este liber de contract."Incepand de astazi, fundasul stanga Steliano Filip nu mai este jucatorul formatiei noastre, dupa ce FC Viitorul si jucatorul au ajuns la un acord pentru incetarea contractului pe cale amiabila.Steliano Filip a sosit la FC Viitorul in iunie 2019 si a evoluat in 14 partide pentru formatia noastra in toate competitiile.FC Viitorul ii multumeste pentru evolutiile in tricoul negru-albastru si ii doreste succes in continuare", a transmis echipa lui Hagi prin intermediul unui comunicat.In decursul carierei, Filip, recunoscut pentru viata extrasportiva agitata, a mai jucat pentru Dinamo, Hajduk Split sau Dunarea Calarasi.M.D.