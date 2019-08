Hagi a gasit explicatia eliminarii din Europa League: "Am gresit o repriza"

Ziare.

"Regele" spune ca jucatorii sai nu au putut sa revina in returul de la Ovidiu si sa recupereze diferenta de trei goluri din prima mansa."Trebuie sa fim realisti, la o analiza la cald, am gresit o repriza si asta ne-a scos din Europa. Au un fotbal foarte dezvoltat, foarte bun. Analizam, invatam, pentru a vedea ce mai avem de invatat, ce mai avem de facut, am intalnit un club foarte bun, in Belgia sunt echipe foarte organizate, produc jucatori, au bugete foarte mari si atunci cred eu ca prima repriza din meciul din Belgia a facut diferenta.Am incercat, dar a fost foarte greu. Atacantii ar fi trebuit sa atace mai mult poarta. Nu am produs destule ocazii, ca atacantii sa fie periculosi. Sper sa devenim mai buni. Oricum, i-am felicitat in vestiar. In prima repriza nu am fost cum mi-as fi dorit, repriza a doua a fost mai buna", a declarat Hagi, potrivit DigiSport Viitorul lui Gica Hagi a parasit cupele europene dupa o victorie in fata belgienilor de la Gent.Detinatoarea Cupei si a Supercupei Romaniei n-a reusit decat o victorie la limita, scor 2-1, pe teren propriu a fost eliminata din Europa League in turul II preliminar, dupa ce a pierdut mansa tur cu 6-3.