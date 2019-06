Hagi a prezentat primele transferuri facute in aceasta vara

Ziare.

Gabriel Iancu si Hamidou Keyta au semnat contracte valabile pentru urmatorii doi ani, cu drept de prelungire pentru inca un sezon cu formatia constanteana, anunta site-ul oficial al clubului.Gabriel Iancu este un produs al Academiei Gheorghe Hagi, fiind autorul golului care a adus primul titlu de campioana din istoria clubului. El mai evoluat pentru FC Viitorul in perioada 2010-2013 si 2016-2017, dar si pentru echipele FCSB , Karabukspor (Turcia), Termalica (Polonia) si Dunarea Calarasi in sezonul recent incheiat."Vreau sa-i multumesc domnului Hagi, sunt foarte bucuros ca m-am intors, sper sa fie o perioada de exceptie si cred ca vom face treaba buna impreuna. Ca obiective ne-am propus sa intram in play-off si sa ne batem pentru cupa. Si de ce nu, sa intram in grupele Europa League. De cate ori plec imi este dor pentru ca aici este casa mea si cel mai mult iubesc clubul asta. Aici m-am format. Sper sa castigam si anul acesta o competitie. Mai am multe de demonstrat, am doar 25 de ani si nu am atins nivelul pe care mi l-am propus cand am devenit jucator profesionist. Sunt sigur ca daca voi juca bine probabil ca voi ajunge si eu la mai bine, acum nu conteaza contractul meu cu Viitorul", a declarat Iancu.Atacantul francez Hamidou Keyta a jucat in ultimul sezon tot pentru Dunarea Calarasi, are 24 de ani, 1,86 m, si a mai evoluat in cariera pentru formatiile Le Havre B, Saint-Etienne B, Auxerre si FC Chambly.