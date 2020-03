Hagi dezvaluie care e cel mai mare salariu de la Viitorul si ce suma infima primeste noul star al echipei

Ziare.

De asemenea, patronul si, totodata, antrenorul constantenilor a facut publica suma infima pe care o primeste lunar noul star al echipei, Louis Munteanu."La mine e o regula de baza. Totul e construit ca sa aduca profit. Nu pe termen scurt, ca eu nu gandesc asa. Eu dau salarii mici, recunosc. La mine la echipa, cel mai mare salariu din toata existenta clubului a fost de 5.000 de euro pe luna. Si l-am dat doar de vreo doua sau trei ori", a spus Hagi, potrivit Gazeta Sporturilor "Il stiti, de acum, pe Louis Munteanu. E in plina acscensiune. A marcat goluri in campionat. Stiti ce salariu are? 500 de euro pe luna! Acum insa trebuie sa i-l maresc, sa vedem", a adaugat acesta.Louis Munteanu are 17 ani si a marcat trei goluri in acest sezon.Viitorul a ratat sezonul acesta, in premiera, calificarea in play-off-ul Ligii 1.2009 e anul in care Hagi a infiintat Viitorul.