Hagi explica de ce nu mai joaca golgheterul Ligii 1: Brazilianul Eric e prea gras!

Ziare.

com

Potrivit "Regelui", jucatorul sud-american este prea gras si, desi i-a promis ca va slabi, nu s-a tinut de cuvant."Pai Eric nu v-am zis ca e accidentat? S-a lovit miercuri. Vom vedea cand o sa revina. Vom vedea, de unde sa stiu eu? Cand o sa arate cum trebuie, cand o sa fie asa cum imi place mie, pentru ca mi-a promis. Si cand promiti ceva, trebuie sa te tii de cuvant. Singura greseala a mea a fost ca am gresit kilogramele pe care le-a luat intr-o saptamana.Eu am crezut mai putine si au fost duble. Singurul defect al lui, cand a zis ce trebuie sa fac ca sa fiu cel mai bun si i-am zis nimic altceva, decat sa slabesti, restul, stii fotbal mai mult ca mine, poate. In echipa mea trebuie sa alergi, trebuie sa arati cum trebuie", a spus Hagi la Telekomsport.Eric a marcat cinci goluri in primele etape ale campionatului, dupa care a disparut din echipa celor de la Viitorul In perioada de pregatire, brazilianul i-ar fi promis lui Hagi ca va slabi si ca se va mentine in forma, iar "Regele" l-a asigurat ca va avea un loc de titular la Viitorul.Totusi, dupa cateva runde in care Eric nu a dezamagit, marcand cinci goluri, acesta a fost scos din echipa, iar acum aflam si de ce.M.D.