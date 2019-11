Hagi isi ameninta jucatorii: "Facem curatenie ca vine iarna"

Ziare.

"Regele" spune ca acestia trebuie sa demonstreze pana in iarna ca merita sa ramana la Viitorul, in caz contrar urmand a fi dati afara."Bine ca a venit pauza competitionala. Trebuie sa schimbam multe lucruri. Usor, usor ne vom desparti de unii dintre ei. Facem curatenie ca vine iarna. Fiecare meci de acum va fi un test pentru ei. Cine vrea sa ramana la Viitorul trebuie sa imi demonstreze.Suntem singurii care au batut-o pe CFR de doua ori in acest sezon, am vorbit aseara cu Dan Petrescu, l-am felicitat si mi-a zis:. Atunci cum au putut sa joace baietii mei? Sunt alti jucatori? Ce inseamna asta? O data joci, o data nu mai joci. Eu stau sa-i astept pe ei sa alerge?", a declarat Gica Hagi, citat de gsp.ro Hermannstadt si Viitorul au remizat, scor 1-1, in etapa a 16-a a Ligii 1 la capatul unui meci influentat de arbitri.A fost o partida cu trei penaltiuri acordate destul de usor, numai unul fiind insa si transformat.In urma acestui rezultat echipa lui Hagi risca sa piarda contactul cu liderul CFR Cluj in fruntea clasamentului Ligii 1.