Hagi prezinta motivul pentru care l-a vandut pe capitanul Viitorului

Conform acestuia, capitanul constantenilor a fost lasat sa plece deoarece avea 10 ani la echipa si merita o experienta noua."Stiam ca va pleca, chiar daca nu am fost multumiti de suma. Era un jucator foarte important pentru noi, insa merita sa plece deoarece era o sansa pentru el", a spus Hagi la interviul de dupa meciul castigat la Iasi.Bogdan Tiru (26 de ani) este un produs al Academiei Gheorghe Hagi, iar in acest sezon a disputat 25 de meciuri si a reusit 5 goluri.Potrivit Digi Sport, Hagi ar fi incasat 600.000 de euro in schimbul lui Tiru.I.G.