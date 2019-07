Hagi prezinta urmatorul sau pariu: "Are oferte, dar nu-l las sa plece"

Ziare.

Pentru aparatorul in varsta de 21 de ani au sosit diverse oferte, insa patronul si antrenorul constantenilor nici nu vrea sa auda de o plecare a acestuia."Are oferte sa se duca, dar nu-l las. Nu-l las, ramane cu noi. A avut de la Craiova, dar e scump, e prea scump... Pentru ei. Ramane cu noi", a spus Hagi in cadrul unei conferinte de presa."Are capacitati foarte mari de a ajunge unul dintre cei mai buni fundasi centrali. E dotat fizic, e foarte bun. Am incredere totala in el. Are calitati fizice extraordinare. Cand era mic, era mijlocas central. El are nevoie de experienta si, in timp, Ghita o sa devina foarte bun", a adaugat acesta.Virgil Ghita e cotat la 1 milion de euro de site-ul specializat in transferuri, transfermarkt.com.In sezonul precedent, Ghita a imbracat tricoul Viitorului de 26 de ori, reusind sa marcheze si trei goluri.I.G.