Hagi si-a lasat cel mai bun jucator in afara lotului: "Alta intrebare!"

Managerul constantenilor a parut nemultumit de evolutia jucatorilor sai si n-a vrut sa dezvaluie motivul pentru care brazilianul Eric a fost lasat in afara lotului."Alta intrebare! De ce am schimbat la pauza? De ce am facut aia? Fac ce cred eu, e bine, e rau, am luat decizia asta. Ei au experienta, cu jucatori tehnici, noi am bagat tineri", a spus Hagi, potrivit Digi Sport "Daca ma surprinde, inseamna ca nu sunt antrenor, in fotbal trebuie sa fii pregatit de orice, dar cateodata iese, cateodata nu. Jucatorii, cand nu joaca bine, cauta alibiuri: gazonul, tantarii", a completat acesta.Mijlocasul brazilian Eric n-a facut deplasarea la Giurgiu, iar Hagi a anuntat ca acesta va reveni in echipa atunci cand "vreau eu"."Eric cat va lipsi? Cat vreau eu. E accidentat, intrebati-l daca e accidentat. Cand vreau eu apare", a incheiat Hagi.1-1 a fost scorul intalnirii dintre Astra si Viitorul, dupa golurile marcate de Valentin Gheorghe (min.39) pentru gazde, respectiv Tamas (min.38 - autogol) pentru oaspeti.