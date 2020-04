Investitie majora facuta de Gica Hagi

Ziare.

Pandemia de coronavirus nu-l tin in loc pe Hagi, care anunta ca a inceput lucrarile la un hotel care va gazdui atat jucatorii, cat si birourile clubului constantean."Noi vrem sa ne dezvoltam, avem de terminat cladirea, acum am inceput sa terminam cladirea din interiorul bazei. Intr-un an si jumatate trebuie sa o terminam. Sa ne mutam cu totii acolo, sa nu mai stam cu totii prin oras, raspanditi. In momentul de fata stam, avem clubul intr-un loc, birourile in alt loc si o sa ne mutam cu totii la baza. Deci terminam hotelul", a dezvaluit Hagi la Telekom Sport "Are 5000 de metri construiti. Birourile, 40 de camere, unde o sa stea acolo toti copiii. O sa stam cu totii, clubul se va muta acolo, tot", a adaugat acesta.2009 e anul in care Hagi a infiintat Viitorul.Vezi si: Gica Hagi dezvaluie ce salariu are la Viitorul: Acum pot sa spun