Mitica Dragomir anunta un nou transfer de exceptie pentru Viitorul lui Gica Hagi

Fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a ramas impresionat de atacantul Denis Dragus, pe care il vede transferat pe 20-30 de milioane de euro."Dragus va pleca pe 20-30 de milioane, are calitati iesite din comun. Puscas e bun, dar nu e de talia lui Dragus. E nascut sa ajunga mare fotbalist", a spus Dragomir intr-o interventie la ProX "Ii spargea pe toti, ganditi-va peste un an cum va fi, la juniori conteaza enorm. La fel si Ianis Hagi, aratati-mi 5 fotbalisti in lume care lovesc mingea cu ambele picioare ca Hagi", a adaugat acesta.Denis Dragus are 20 de ani si in sezonul precent a marcat 11 goluri in 38 de meciuri jucate pentru Viitorul.E cotat la 2 milioane de euro de site-ul specializat in transferuri, transfermarkt.com.I.G.