Motivul pentru care brazilianul Eric n-a mai fost folosit de Hagi in ultimele luni

Mijlocasul brazilian a anuntat ca are ligamentul colateral intern rupt partial, insa anunta ca va reveni in curand."De asta nu joc de 3 luni. Tot cu injectie, fizioterapie, nerabdare, nervi, incercand sa revin. Ligament colateral intern rupt partial, fara sa fiu nevoit sa ma operez. Acum stiti de ce nu am mai jucat. In curand voi reveni si o sa fiu cel mai bun iar... punct", a scris Eric de Oliveira pe pagina sa de Facebook.Eric de Oliverira (33 de ani) a marcat 5 goluri in 5 meciuri pentru Viitorul in acest sezon al Ligii 1.N-a mai jucat de pe 12 august, de la meciul cu FC Botosani (scor 2-2).I.G.