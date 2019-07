Reactia lui Gica Hagi dupa ce Viitorul a castigat Supercupa Romaniei

Ziare.

"Regele" si-a laudat jucatorii, despre care spune ca au facut diferenta prin risipa de energie de pe teren."Suntem fericiti, bucurosi. Noi avem omogenitate pentru ca antrenorul nu s-a schimbat de 4 ani. Antrenorul nu are de gand sa plece. Noi avem omogenitate si chiar daca ne pleaca un jucator avem acelasi stil. In meciul de azi jucatorii nostri au facut diferenta prin sacrificiu. Mijlocasii au alergat incredibil. Ma asteptam mai mult de la atacanti, insa de mijloc sunt multumit.Noi vrem sa producem jucatori si strategia noastra e sa devenim cei mai buni. Stim ca e foarte greu. O sa ne vedem de drum si primul obiectiv este sa ne calificam in playoff", a declarat Hagi la Look.Viitorul a castigat Supercupa Romaniei la capatul unui meci disputat in fata campioanei CFR Cluj Echipa lui Hagi s-a impus cu scorul de 1-0, unicul gol fiind marcat de Artean cu un sut fabulos, de la aproape 30 de metri!Viitorul lui Hagi castiga al treilea trofeu din istorie, echipa dobrogeana avand acum palmaresul complet, cu titlu, cupa si supercupa.M.D.