Reactia lui Gica Hagi dupa victoria cu 5-0 din meciul cu Dinamo

Regele s-a declarat complet surprins de evolutia baietilor sai si a marturisitt ca se temea de acest meci."M-au surprins total, cum au interpretat. A fost o analiza bine facuta, stiam ca e o echipa puternica pe mijloc si am stiut sa ii atacam pe flancuri. Sincer sa fiu imi era teama, mi-a aratat cu CFR-ul ca e buna, anul trecut in play-off mi-au aratat ca stau bine.Nu ma asteptam la un asemenea joc, avem un lot omogen, cred ca Viitorul arata ca are omogenitate fata de alta echipe. Stiam ca o sa fie foarte bun, Iancu e asezat acum, e linistit", a spus Hagi, conform Telekom Sport.Totodata, Hagi a refuzat sa vorbeasca despre incidentele produse de fanii dinamovisti pe finalul meciului."Cred ca in Romania trebuie sa vorbim despre lucrurile frumoase", a explicat Hagi. Viitorul a invins Dinamo cu 5-0 prin golurile marcate de Iancu (2), Ganea, Calcan si Eric.C.S.