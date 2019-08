Reactia lui Gica Hagi dupa victoria la scor din aceasta etapa

Ziare.

"Aveam nevoie de o victorie dupa trei egaluri. Era nevoie de acest meci, de puncte, de un joc bun, care sa ne dea incredere si putere pentru viitor. Suntem foarte multumiti, am fost seriosi, mingea a circulat bine si am avut rabdare.Ne dorim sa jucam ca Barcelona , filosofia noastra e bazata pe posesie, trebuie sa te impui cu mingea. E important ce au facut cei de la mijloc, care au alergat foarte mult", a spus Gica Hagi la Look Sport. Viitorul Constanta a castigat partida cu FC Voluntari din etapa a 7-a a Ligii 1, scor 4-0.Formatia pregatita de Gica Hagi a dominat categoric acest meci si nu a avut nicio emotie in a obtine victoria.Dupa acest rezultat, Viitorul urca pe locul 2 in Liga 1 , cu 15 puncte, doua mai putin decat liderul CFR Cluj . FC Voluntari este pe locul 11, cu 5 puncte.Etapa urmatoare, FC Voluntari primeste vizita Universitatii Craiova, iar Viitorul va juca impotriva lui FCSB , in deplasare.C.S.