Revenire importanta pentru echipa lui Hagi

Brazilianul Eric si-a revenit dupa problemele medicale si are sanse sa evolueze cateva minute chiar in aceasta etapa "Eric e cu noi. Vom vedea daca va fi apt de joc sau nu. Inca mai are de recuperat din punct de vedere fizic, sa fie mai bine. Il luam cu noi, o sa fie cu noi. Vom vedea ce vom decide pana la meci", a declarat Gica Hagi intr-o conferinta de presa.Eric este cel mai bun marcator strain din Liga 1 si revine dupa o accidentare urata, ligament colateral rupt.Brazilianul inca nu este la cel mai bun nivel din punct de vedere fizic, asa ca ar putea fi utilizat numai cateva minute.M.D.