Secundul lui Hagi, discurs sincer dupa eliminarea din Cupa: "Cea mai neagra seara din istoria clubului. Eu sunt vinovat!"

Tehnicianul care s-a aflat pe banca din cauza suspendarii "Regelui" spune ca este cea mai neagra seara din cariera lui si din istoria fostei campioane."In primul rand vreau sa va spun ca imi asum intreaga responsabilitate a acestui esec greu de digerat, pentru ca Gica nu a fost cu noi. Imi asum aceasta infrangere si, din pacate, se pare ca nu am reusit sa conving jucatorii ca este un meci greu. Este cea mai neagra seara din cariera mea si poate si din istoria clubului, este o infrangere usturatoare.Trebuie sa ne trezim pentru ca am fost loviti foarte puternic. Meciul a fost pregatit in cel mai mic detaliu si de asta v-am spus ca eu sunt responsabil pentru ca eu am fost cu echipa. Nu avem niciun fel de scuza, nici gazonul, nici arbitrul, trebuie sa incepem noi cei mai tineri sa vorbim mai mult in teren. Suntem putin pe varfuri, e bine ca a venit acest dus rece pe deoparte pentru ca trebuie sa ne trezim.Eu sunt principalul vinovat pentru ca nu trebuie sa dam vina pe jucatori . In primul rand, trebuie sa ne trezim, avem nevoie de conectare, sa nu credem ca am facut cine stie ce, pentru ca lucrurile in fotbal se schimba de la o zi la alta. Trebuie sa ne trezim si schimbam foarte multe", a declarat Anghel la finalul partidei.Viitorul a fost eliminata din Cupa Romaniei inca din faza saisprezecimilor de finala dupa o infrangere socanta cu Sanatatea Cluj, echipa de Liga 3!"Virusii verzi" s-au impus cu scorul de 1-0 si au realizat poate cea mai mare surpriza a acestei editii.