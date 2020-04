Un fost jucator de la FCSB, indignat de o decizie luata de Gica Hagi

Ziare.

Gikiewicz l-a taxat pe Hagi pentru decizia de a reduce salariile jucatorilor de la Viitorul pentru un an si jumatate."Viitorul Constanta reduce salariile jucatorilor sai pentru o perioada de... ATENTIE... 1.5 ani!", a evidentiat Gikiewicz pe Twitter Anuntul micsorarii salariilor a fost facut saptamana trecuta de presedintele clubului constantean, Gica Popescu , care se asteapta ca "greul de-abia acum incepe"."Nu am redus salariile doar pe perioada starii de urgenta. Am facut aceasta reducere salariala pe o perioada de un an si jumatate! Pentru ca greul de-abia acum incepe, cand se va termina aceasta stare de urgenta", a anuntat Gica Popescu la Antena Sport.Pentru prima oara de la trecerea la formatul cu 16 echipe, Viitorul n-a prins play-off-ul in acest sezon, ceea ce inseamna ca in sezonul urmator nu va evolua in cupele europene.C.S.