Viitorul a transferat un jucator trecut pe la FCSB si Dinamo - oficial

Fostul jucator al lui Dinamo si FCSB a semnat un contract valabil pentru urmatorii doi ani cu drept de prelungire pentru inca un sezon.Acesta a efectuat vizita medicala si a inceput si pregatirea cu echipa constanteana, anunta site-ul oficial al echipei manageriate de Gica Hagi In varsta de 27 de ani (30 septembrie 1991), Cosmin Matei a mai evoluat in cariera pentru Farul Constanta, FCSB, Astra Ploiesti, Dinamo Bucuresti, Atromitos Atena, NK Istra 1961 (Croatia) si Genclerbirligi, echipa pentru care a jucat ultima data.Cosmin Matei este dublu castigator al Cupei Romaniei si are in palmares si o Supercupa a Romaniei.A evoluat pentru nationalele de juniori U17 si U19, pentru nationala de tineret U21, precum si pentru prima reprezentativa, unde are doua selectii.