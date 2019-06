Gigi Netoiu revine in fotbal

Ziare.

com

Inchis in Dosarul Transferurilor, omul de afaceri in varsta de 59 de ani este un apropiat al formatiei Tractorul Cetate, campioana judetului Dolj in Liga 4, anunta Fanatik Fostul actionar al lui Dinamo nu este finantatorul echipei din Dolj, dar ar putea fi pe viitor."Ne mai ajuta uneori, a mai participat si el asa. Le mai da cate o atentie jucatorilor. Nu este finantatorul echipei, dar poate pe viitor", a declarat presedintele Tractorul Cetate, Marian Surugiu.Gigi Netoiu a fost, de-a lungul timpului, finantatorul echipelor Rocar Bucuresti si U Craiova, iar la Dinamo a fost actionar.3 ani si 4 luni cu executare a primit Gigi Netoiu in Dosarul Transferurilor.