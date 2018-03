Stenogramele care l-au infundat pe primarul Nichita: Astia s-au spalat pe maini si eu am ramas, vorba aia, cu "mortu" in cont

Magistratul a fost sever

Acuzatii dure

Marturia unuia dintre directori

Nichita: "Noi suntem monitorizati"

"Ai dat de Urdareanu?"

"Astia sunt securisti din astia"

Sustine ca este nevinovat

Citatul apartine magistratului de la Tribunalul Bucuresti care l-a condamnat pe fostul primar al orasului Iasi, Gheorghe Nichita, la 4 ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita. Cazul urmeaza sa ajunga pe masa Curtii de Apel Bucuresti, care urmeaza sa dea o decizie definitiva.In acelasi dosar, Tiberiu Urdareanu, proprietar al grupului de firme UTI, a fost condamnat la opt luni de inchisoare cu suspendare, pentru dare de mita. Alti doi directori, Iulius Gabriel Mardarasevici (UTI) si Mihail Tanasescu (IBC SRL), au fost condamnati la cate 1 an de inchisoare cu suspendare pentru dare de mita. Motivarea deciziei a fost publicata in aceasta saptamana.Fostul edil a fost gasit vinovat ca ar fi primit 10 la suta mita dintr-un contract de aproape 70 de milioane de lei atribuit UTI si unei alte firme, reduceri de 30-40% din preturile unor locuri de cazare la Hotel Marriott Bucuresti, in perioada 2013-2015, dar si cazare in China - Beijing si Hong Kong.Interceptari ambientale si telefonice, diferite documente si facturi, declaratii de martori, inculpati si denuntatori au fost o parte din probatoriul in baza caruia Tribunalul Bucuresti a dat aceasta decizie. In timpul procesului, Gheorghe Nichita s-a prevalat de dreptul de a nu da declaratii.In cazul fostului edil, magistratul s-a aratat sever:sau"Gravitatea concreta a faptelor este sporita si de suma foarte mare pretinsa/promisa cu titlu de mita (10% din valoarea contractului de 69.614.309 lei fara TVA, deci aproximativ 6,9 milioane lei), de natura infractiunilor (fapte de coruptie), de modalitatea concreta in care au actionat inculpatii (; colectarea banilor in conturile IBC SRL in functie de participatia reala a celor doi asociati la contract; decontarea unor servicii care in realitate nu se prestau; remiterea mitei numai dupa finalizarea lucrarilor), de perseverenta de care au dat dovada in atingerea scopului infractional (colectarea efectiva a sumei de 3.632.168,40 lei in conturile IBC SRL; remiterea de beneficii in baza aceleiasi rezolutii si in realizarea aceluiasi scop infractional dupa incheierea contractului) si, nu in ultimul rand, de", se arata in motivarea instantei.Judecatorul mai arata ca masurile luate impotriva persoanelor acuzate de infractiuni de coruptie trebuie sa reflecte nu doar din punct de vedere penal sanctiunea, "".Potrivit instantei, una din acuzatii, privind colectarea unor sume de bani, prin intermediul firmei IBC SRL, pentru a fi date ca mita este dovedita de mai multe interceptari ambientale. Este vorba de discutii dintre directorul IBC Iulius Gabriel Mardarasevici si Gheorghe Nichita, despre aspecte legate de suma de bani care a ajuns de la UTI la IBC.Mardarasevici a recunoscut tot la DNA si in fata instantei. El a dat o declaratie plina de amanunte:"In data de 29.09.2015, in jurul orei 19:30, aflandu-ma in restaurantul Cucina din incinta Hotelului Marriott din Bucuresti, la masa mea a venit fostul primar al municipiului Iasi, domnul Nichita Gheorghe. Cu aceasta ocazie, mi-a propus sa stam de vorba, ocazie cu care l-am invitat in camera in care eram cazat.Din cate imi amintesc,pe care UTI sa o vireze in conturile IBC si care urma sa ajunga la Nichita Gheorghe.Mi-am exprimat ingrijorarea cu privire la faptul ca suma respectiva este ingrijorator de mare fata de nivelul de profitabilitate al companiei, in conditiile in care nu aveam niciun mecanism prin care sa putem scoate sumele respective (contract de consultanta sau alta forma justificativa prin care sa putem scoate sumele fara a atrage atentia).Imi amintesc ca i-am spus lui Nichita Gheorghe ca am avut o intalnire cu domnul Tanasescu Mihai, pe care l-am intrebat despre o solutie prin care sa scoatem banii respectivi din cont si ca am avut senzatia ca nu il preocupa problema respectiva, facandu-ma sa inteleg ca va trebui sa ma descurc singur in problema scoaterii si remiterii banilor catre Nichita Gheorghe.In acest sens, l-am rugat pe Nichita Gheorghe sa ia legatura cu Urdareanu Tiberiu de la UTI si sa stabileasca detaliile legate de scoaterea din conturi a sumei avute in vedere, adica sa imi transmita cum sa facem sa rezolvam problema, spunandu-i ca stiu ca se cunosc, pentru ca i-am vazut la un moment dat, anterior incheierii contractului, in incinta cafenelei din zona de receptie a Hotelului Radisson.Nichita Gheorghe a afirmat ca urma sa ia legatura cu cineva de la UTI pentru a vedea ce pozitie au ei vis-a-vis de problema banilor. I-am mai spus lui Nichita Gheorghe ca va trebui sa ne vedem oriunde, dar nu in Iasi. De asemenea, Nichita a manifestat interes in legatura cu prezenta Adinei Rosu la DNA."Declaratia lui Mardarasevici confima discutia ambientala pe care directorul IBC a avut-o cu Nichita.(in soapta) Am fost la UTI, la Tanasescu, si astia se cam trag pe... A zis ca peste doua saptamani abia... M-ai intrebat tu, stii, la un moment dat de acesta, de Urdareanu, daca ne-am vazut in trei. O singura chestie imi aduc aminte, ca am intrat odata la Radisson si ne-am vazut cu el... (neinteliogibil) ca-s la mine, in contul firmei. Problema care este... deci ei la firma acolo, daca se duce si ii intreaba cineva, aia or sa spuna cine-i seful, stii?... Nu stiu cum naiba sa fac...... pentru banii aia?Ba da, dar sunt multi, sunt disproportionati intre... intelegi?(soptit) Sa-l caut oare pe Urdareanu?Pai nu stiu! Tu stii!... (neinteligibil)...... Stii ce ma streseaza? Deci cand am fost la Urdareanu... deci ei o dadeau scaldata; zic. "bai, Mihai, ce pana mea?!" Si el tot o dadea: "Aaaa, proiectul merge extraordinar!" La el la birou...(in soapta) Noi suntem monitorizati...Da ma si asta...(in soapta)... daca e, tu nu m-ai rugat, n-am facut nimic... Adina ce-o zis?Nu stiu... Deci Adina umbla cam asa... deci ti-am zis, depinde foarte mult de acesta... de Urdareanu...(ofteaza) Cum putem sa ne mai vedem?Mardarasevici a dat detalii si despre o alta intalnire pe care a avut-o cu Nichita, pe data de 12 octombrie 2015."Am ajuns in Bucuresti si m-am cazat la Hotelul Marriott. In jurul orelor 18:30-19:00, am primit un telefon in camera, pe numarul interior al hotelului, ocazie cu care am constatat ca la telefon era Nichita Gheorghe, care mi-a spus ca vine pana in camera la mine si sa il astept pentru ca vine sa ne vedem.Dupa ce a intrat in camera Nichita Gheorghe, mi-a facut semn sa scriu. I-am scris pe o hartie: "Ai dat de Urdareanu?". I-am mai spus ca lumea nu imi mai raspunde la telefon, acesta afirmand ca si lui i se intampla acelasi lucru, context in care Nichita mi-a luat foaia si a scris si el pe foaie.L-am intrebat daca a luat legatura cu Urdareanu Tiberiu si mi-a zis ca a vorbit cu un anume Nita, care i-a comunicat ca nu a mai vorbit de aproximativ 2 ani cu Urdareanu.In contextul in care vorbisem despre suma mare de bani care a ajuns de la UTI la IBC, Nichita Gheorghe mi-a spus sa le-o dau inapoi, ca si cum ar fi incasare necuvenita. Nichita Gheorghe m-a intrebat daca am vorbit cu Adina Rosu si i-am spus ca nu am vorbit deloc in perioada asta.Nichita Gheorghe a afirmat ca a avut noroc ca ne-am intalnit, pentru ca astfel pot sa ii rezolv o problema legata de functionarea tabletei, expresie folosita ca fals pretext si argument al intalnirii, in conditiile in care anterior, in ziua de vineri 09.10.2015, i-am transmis prin fiica sa Ilinca ca de luni pana joi sunt in Bucuresti la Hotelul Marriott, unde pot fi gasit daca Nichita Gheorghe vrea sa ne vedem. Ulterior, Nichita Gheorghe a plecat foarte grabit".Declaratia este sustinuta de convorbirea ambientala din dosar. Potrivit procesului-verbal, se aude Mardarasevici cand intreaba la telefon la ce camera sta Nichita. Dupa aproximativ un minut, Nichita a batut la usa. Urmeaza discutia intre cei doi care se poarta in soapta.(prin semne ii comunica lui Mardarasevici sa scrie, conform declaratiei acestuia)... daca ai ceva de...... aceeasi chestie... (se aude cum scrie).Am fost si l-am intalnit pe Nita, a zis ca de 2 ani si ceva nu s-a vazut cu ei si a zis ca nu se mai vede cu ei...Nu stiu ce dracu sa...... nici o legatura, retine... ca prin cunostinte, din targ s-a... N-a vorbit cu ei de 2 ani si ceva...Imhi... Am inteles. Nu stiu cum dracu' dau de asta. A disparut de prin zona, stii?... Am avut eu legatura cu el... cu Lucian stii... Face pedeapsa... (neinteligibil)Nu stiu cum dracu' sa...Stii ceva? Eu am aflat faptul ca ei stiu ca nu s-au dat banii in proiectul asta.Ei?Astia, DNA-ul! neinteligibil)...Stii care-i problema? Ca eu am vazut ca nu mai raspunde la telefon. Pe mine nu m-au chemat. Le-au chemat pe fetele astea...Care?Pe Adina...Cristina n-o fost?Cristina nu... nu mai stiu nimic, stii? Numai Adina...Deci ideea este ca astia, cum ii cheama, de la UTI, s-au cam dat la fund, stii? Ei acuma... nu-mi place atitudinea lor.Astia sunt securisti din astia... dar sunt oameni, na! Cu... (neinteligibil)... (soptit) Is multi?...(soptit) Pai asta e problema, ca astia s-au spalat pe maini si eu am ramas, vorba aia, cu "mortu" in cont... si trebuia sa ii scot, stii, cumva... Si m-am dus sa-i intreb, stii? M-am intalnit doar cu Tanasescu, directorul. A inceput sa vorbeasca la luna, asa...Da...Ei, hai ca om vedea noi! Deci nu ai nici o idee?...(neinteligibil in soapta)Probabil si probabil ca de asta nu... ca stie, cum zici tu...(soapta neinteligibil)... ca bani necuveniti...(soapta) deci asta ar fi o varianta. Neam de neamul meu nu m-am gandit...Dar cu... (se aude cum scrie ceva)E unul din cei care nu mai raspunde ca asta m-a ingrijorat. (in continuare se aude un zgomot de fond, dupa care se trage apa la WC, timp in care discutia continua) Tu ai capitulat, esti asa...Eu...Nesimtitul acesta ma enerveaza...Eu n-am capitulat, dar ei am impresia ca da... (neinteligibil soapte, dupa care Nichita continua sa vorbeasca tare despre tableta).Gheorghe Nichita declara pentru News.ro, in noiembrie 2017, imediat dupa aflarea sentintei, ca a fost o tinta si se considera in continuare nevinovat, adaugand ca spera ca i se va face dreptate la recurs."Nu pot spune acum mai multe, dar am fost o tinta. Avocatii mei au depus toate documentele la dosar. Sentinta a fost o surpriza neplacuta, sper sa mi se faca dreptate la recurs. Am avut sperante, pentru ca au fost demontate toate probele DNA. Nu exista nici o marturie impotriva mea, nimic. Pana si cei doi denuntatori si-au schimbat declaratiile pe parcurs", a declarat Gheorghe Nichita.