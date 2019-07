Gheorghe Stefan Pinalti, condamnat la 3 ani si 9 luni de inchisoare, dupa ce a dat inapoi spaga de 226.967 de euro

Disjuns din "Fabrica de timbre"

Tribunalul Bucuresti a luat act ca suma de 226.967 euro primita de Gheorghe Stefan in savarsirea infractiunii de trafic de influenta a fost restituita.Magistratii au dispus ridicarea sechestrului pe bunurile fostului primar, fiind respinsa ca nefondata actiunea civila formulata de partea civila CN Posta Romana SA.Judecatorii au mentinut eliberarea conditionata in cazul lui Gheoghe Stefan. Fostul primar din Piatra Neamt a fost condamnat la inchisoare in dosarul Microsoft, si a fost liberat conditionat, in septembrie 2017, din Penitenciarul de Maxima Siguranta Ploiesti."Ia act ca persoana cumparatoare de influenta se gaseste in situatia prevazuta de art. 292 alin. 2 C.pen. (faptuitorul nu se pedepseste daca denunta fapta mai inainte ca organul de urmarire penala sa fi fost sesizat cu privire la aceasta) ", se mai arata in decizia instantei.Procesul in care a fost condamnat Gheorghe Stefan este separat din dosarul "Fabrica de Timbre", trimis in instanta de DNA in martie 2017. Alaturi de fostul primar a fost judecat si omul de afaceri Marian Constantinof.Potrivit anchetatorilor, in iulie - august 2009, Gheorghe Stefan, primarul municipiului Piatra Neamt si vicepresedinte al PDL, i-a propus lui Marian Constantinof ca, in schimbul unor sume de bani, isi va folosi influenta pe langa reprezentantii CNPR astfel incat sucursala "Fabrica de Timbre" a Postei Romane sa le atribuie unor societati comerciale, controlate de omul de afaceri, contracte avand ca obiect furnizarea de hartie.