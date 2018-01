Stenogramele DNA in cazul presedintelui CJ Neamt, Ionel Arsene, acuzat de o spaga de 100.000 de euro

Acuzatiile, pe scurt

Solicitarea nu s-a mai realizat

A negat acuzatiile

"Sa-l execute cineva pe Culita"

Cine l-a propulsat in functie pe Georgescu?

Despre gratierea promisa de PSD

Stenogramele

Cerea banii inapoi

Mesajul pentru Arsene

Discutiile cu Arsene

Ajutorul pentru Gheorghe Stefan

Detaliile apar in motivarea Tribunalului Bacau, care a respins vineri propunerea de arestare preventiva a politicianului. Procurorii DNA au contestat aceasta decizie, iar ultimul cuvant il vor avea magistratii Curtii de Apel Bacau.Arsene este acuzat oficial de trafic de influenta. Ionel Arsene a negat acuzatiile procurorilor. "Am incredere in conduita magistratilor, am incredere in capacitatea lor de a judeca cu celeritate acest caz. Nu voi face comentarii cu privire la dosar. Voi demonstra in instanta datele cu privire la nevinovatia mea. Va asigur ca sunt demn de toata afectiunea si increderea pe care mi-ati aratat-o in aceste zile!", a scris acesta pe Facebook , dupa decizia Tribunalului.Potrivit DNA, Ionel Arsene (PSD) ar fi primit in 2013 de la Gheorghe Stefan ( PDL ), atunci primar al municipiului Piatra Neamt, suma de 100.000 euro pentru ca in calitate de deputat in Parlamentul Romaniei si presedinte al organizatiei judetene Neamt a Partidului Social-Democrat sa-si foloseasca influenta, in mod indirect, asupra presedintelui Agentiei Nationale de Integritate, Horia Georgescu , in scopul de a se constata nerespectarea dispozitiilor legale privind conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor de catre Culita Tarata UNPR ), presedintele Consiliului Judetean Neamt.Potrivit lui Gheorghe Stefan, banii ar fi fost dati lui Ionel Arsene in vara anului 2013, in restaurantul Chocolat din Bucuresti. Arsene ar fi spus ca banii urmau sa ajunga la Georgescu prin intermediul redactorului-sef al unui cotidian central, la care avea acces, al randul sau, printr-o consiliera a sa, care lucrase in presa.Fostul primar a denuntat ca i-a dat si suma de 15.000 euro lui Ionel Arsene in timp ce se aflau la hotelul Caro din Bucuresti pentru a fi remisi redactorului sef al unui ziar central, in scopul publicarii unor articole denigratoare despre Culita Tarata.Un alt aspect al denuntului formulat de Stefan priveste remiterea sumei de 50.000 euro lui Ionel Arsene, in vara anului 2013, pentru ca acesta sa intervina la presedintele Administratiei Fondului pentru Mediu, pentru ca acesta sa vireze sume de bani catre Primaria Gircina, judet Neamt in vederea achitarii unor facturi emise de Strong Montaj SA.Remiterea sumei de bani nu ar fi avut finalitatea urmarita, motiv pentru care in anul 2014, Gheorghe Stan i-ar fi cerut explicatii lui Ionel Arsene, insa acesta din urma ar fi afirmat ca sunt influente politice - din partea lui Gabriel Oprea , presedinte UNPR si a presedintelui PSD, Victor Ponta , si ca s-ar fi amanat luarea unei decizii pana dupa alegerile prezidentiale din 2014, alegeri in care aveau nevoie de sustinerea lui Culita Tarata.La sfarsitul lunii noiembrie 2014, Culita Tarata a decedat. Pe data de 27 octombrie 2014, Gheorghe Stefan a fost arestat preventiv in dosarul " Microsoft ". Din acest moment, Gheorghe Stefan i-ar fi cerut lui Ionel Arsene, prin intermediul fiului sau, banii inapoi. O parte din probe sunt interceptari ale unor discutii telefonice pe care Gheorghe Stefan le-a purtat in perioada 2013-2014, in timp ce era monitorizat in dosarul "Microsoft".Arsene a negat la DNA ca a primit bani si ca il cunostea pe Horia Georgescu. In fata judecatorilor, politicianul si-a rezervat dreptul de a nu da declaratii.In ultimul cuvant, el a eplicat ca nu a savarsit aceasta presupusa infractiune, nu are nicio datorie, nu a luat niciodata bani de la Gheorghe Stefan, la mijloc este un denunt mincinos si calomnios si crede ca chiar va face o plangere pentru santaj.Procurorul DNA care a fost in sala de judecata a explicat ca pericolul social in acest caz ar fi acela ca Arsene ar fi incercat sa inlature dintr-o functie publica, presedintele CJ Neamt, pe Culita Tarata, cu ajutorul unei alte institutii a statului, ANI. Ca proba, el a citat dintr-o interceptare a lui Arsene: "banii au fost pentru ca sa-l execute cineva pe ala, pe Culita.""Ori folosirea acestei institutii pentru inlaturarea unui adversar politic releva din punctul de vedere al parchetului o periculozitate deosebita chiar daca un asemenea mod de actiune este afirmat de catre inculpat iar mobilul acesta il putem caracteriza ca fiind unul josnic", a sustinut procurorul DNA.Potrivit parchetului, pe fondul neintelegerilor politice, atat Gheorghe Stefan (PDL), cat si Ionel Arsene (PSD) doreau in 2013 inlaturarea din functia publica a lui Culita Tarata (UNPR). DNA sustine ca PSD a fost partidul care l-ar fi propulsat in functie, in 2013, pe Horia Georgescu.Pe de alta parte, avocatul lui Arsene atrage atentia ca Ionel Arsene nu putea avea influenta asupra lui Horia Georgescu, deoarece seful ANI a fost numit in guvernarea PDL. "De ce ar fi avut nevoie si cum ar fi avut nevoie unul dintre liderii nationali ai PDL la acea vreme de dl. Arsene Ionel, deputat de Neamt dintr-un partid adversar sa faca interventii la o persoana pe care ei insisi o numisera in acea functie nu ne poate explica Ministerul Public sub nicio forma", a aratat care ar fi una din hibe avocatul.Dupa cum am aratat, dupa arestare, Gheorghe Stefan a declarat ca i-ar fi cerut lui Ionel Arsene, prin intermediul fiului sau, dar si a unor apropiati, banii inapoi. El ar fi restituit doar 20.000 de euro, iar de restul banilor ar fi spus ca i-ar fi dat mai departe pentru atingerea scopului. Atunci, Gheorghe Stefan i-ar fi ecrut sa favorizeze firma unui apropiat in atribuirea unui contract supraevaluat cu Primaria Icusesti, judetul Neamt.In perioada iunie-noiembrie 2017, intre Ionel Arsene, Gheorghe Stefan si ceilalti apropiati ai lor in aceasta afacere au avut loc mai multe discutii in legatura cu restituirea "datoriei" de catre Ionel Arsene, despre intelegerea dintre cei doi politicieni si provenienta banilor, discutii care au fost inregistrate in baza autorizatiilor emise de Tribunalul Bacau. In discutii, Culita Tarata era numit codificat "Brazda".Fiul lui Gheorghe Stefan a declarat la DNA ca a primit la un moment dat 20.000 de euro inapoi de la Arsene. Atat primirea sumei, cat si modul de cheltuire au fost notate de acesta pe o hartie - pentru a justifica tatalui sau gestionarea banilor familiei. Dupa condamnarea definitiva a tatalui sau (3 octomrbie 2016), la cererea acestuia, l-ar fi contactat din nou pe Arsene si i-ar fi transmis un biletel scris de Gheorghe Stefan.Intalnirea dintre fiul lui Stefan si Arsene a avut loc in biroul acestuia din urma din Consiliul Judetean Neamt, la sfarsitul lunii ianuarie 2017. "Dupa ce a citit biletul Arsene Ionel i-a zis ca e ok si tatal sau sa stea linistit intrucat PSD va da o ordonanta de gratiere in urmatoarele zile", arata Tribunalul Bacau in motivare.Un rol de intermediar in aceste intelegeri, Gheorghe Stefan - Ionel Arsene, l-ar fi avut actualul prefect de Neamt, Vasile Panaite , zis Piti, care era amic cu ambii politicieni.In zilele de 29 iunie 2017 si 01 iulie 2017, intre iubita lui Gheorghe Stefan si Vasile Panaite - in prezent prefect al Judetului Neamt, zis "Piti" - au avut loc doua discutii in legatura cu banii si solicitarea formulata de Gheorghe Stefan prin intermediului lde a-i fi restituita diferenta de 80.000 euro.Concubina: Bai Piti, te roaga asa: Du-te la Ionel si zi-i asa: Bai, o zis... ce face cu banii aia din...care o fost cu Tarata...Vasile Panaite:...aia care mi-o zis el, da!...da, cand mi-o zis sefu ca o dat niste bani... (n.n. vorbeste in soapta)... sa-i dea cat mai rapid inapoi ca are nevoie de ei...Concubina: Are... nevoie, de dat prejudiciul acesta...Vasile Panaite: Ok!Concubina: Dar...stii banii aia care...Vasile Panaite: Nu stiu mai nimic, totu-i sa-i transmit eu lui... ba te-o rugat ala frumos, ca trebuie sa plateasca neaparat prejudiciul, ca altfel e belea, de asta...si ii trebuie neaparat saptamana asta...Concubina: Din banii aia cu Tarata...Vasile Panaite: Pai da, aia!Din dialogul celor doi rezulta ca Vasile Panaite ar sti de la Gheorghe Stefan despre remiterea banilor si contextul general in care au fost dati.Vasile Panaite: Mie mi-o zis ceva dar nu mi-o zis tot sefu... (n.n. neinteligibil - vorbeste in soapta) avea ceva el... n-o rezolvat-o si ramasese sa mi-i dea inapoi... dar nu mi-o mai zis cat, cum, nu mi-o mai zis...Concubina: Nu ti-o zis... nu ti-o zis...?Vasile Panaite: Nu mi-o mai zis cat...ba da, mi-o zis... da nu mi-o zis cat mai are...Concubina: O luat...I-o dat lui Gheorghe...uite ce transpir...i-o dat lu Gheorhe... cum il cheama...20000 din aia 80 si...Vasile Panaite: Si-atat...Vasile Panaite ar fi fost de acord sa-i transmita solicitarea lui Ionel Arsene, urmand sa-i transmita un mesaj prin intermediul soferului pentru a stabili o intalnire viitoare.Concubina: Auzi, dar ce voiam sa-ti zic... bai, dar din tot ce-o fost, Tarata e in pamant din lupta asta... a lu Pinalti...Vasile Panaite: Si el in puscarie...Concubina: Si asta in puscarie...si asta-i cu banii luati...Vasile Panaite: Singurul care o scapat... dar...hai sa facem asa... dupa ce vorbesc cu el... (n.n. vorbeste in soapta)... cand mai este aicea?Concubina:... urmatorul vorbitor si sambata...Vasile Panaite: Bun, dar eu nu am cum sa... cel mai bine e Fanica...Concubina: Pai Fanica vine si el sambata cu Gheorghe...Vasile Panaite: Ok...fii atenta cum fac eu! Eu oricum vorbesc cu el... (n.n. vorbeste in soapta)... fac un plic sigilat...nu scriu nimic pe el, decat, de exemplu, miercuri...Concubina: Da...Vasile Panaite: Atat...Concubina: Da...Vasile Panaite: Indiferent ce...Concubina: Da...Vasile Panaite: E miercuri, ce?...n-o fost nimic...pun intr-un plic sigilat sa-ti ajunga... e bun?... dupa ce vorbesc cu el... ca maine vorbesc cu el...In ziua de 22 noiembrie 2017 intre Vasile Panaite si Ionel Arsene a avut loc o discutie inregistrata audio, dialogul dintre cei doi vizand solicitarea lui Gheorghe Stefan, transmisa prin intermediul celui dintai de a-i fi restituita diferenta de baniVasile Panaite: Cu privire la... asta... (n.n. neinteligibil)... Fanica... (n.n. neinteligibil)... clar ca vrea mai devreme sa vorbeasca....sa stiu ce sa-i zic ca sa scap de el...Ionel Arsene: Am inteles...Vasile Panaite:... bai ma duc la el: hai ca ti-o rezolva...cum sa-i zic?... Lu p*** asta ce-i zic?Ionel Arsene: N-am ce sa...Vasile Panaite: Sa-si vada de treaba lui!...Ionel Arsene: Spune-i asa...ca eu n-am nici o datorie la el...Vasile Panaite: Da.Ionel Arsene:... ioVasile Panaite: Da...Ionel Arsene:... ce-o fost o... asa...Vasile Panaite: Si...s-o-nchis...Ionel Arsene:... si io si el o pierdut...amandoi...Vasile Panaite:... a, deci amandoi ati pierdut si sanatate ba frate, asta e...Ionel Arsene: Ca sa-l execute cineva pe ala, pe Culita...Vasile Panaite: Am inteles!Ionel Arsene:... si p*** mea, acum ce fac?...Eu iau pe mine...si ce....am pierdut...In continuarea dialogului din data de 22 noiembrie 2017, Ionel Arsene ii atrage atentia lui Gheorghe Stefan, prin intermediul lui Vasile Panaite, sa nu mai vorbeasca aceasta problema cu nimeni "c-am mai auzit niste chestii care nu-mi convin":Ionel Arsene:... insa, asa cum i-am transmis...Vasile Panaite: C-o rezolvi...corect, am inteles...astea sa fie cuvintele. Deci eu asa o sa fie cuvintele spun: Ba, omul uite-asa s-o...Ionel Arsene: Sa nu mai vorbeasca...Vasile Panaite: Exact!Ionel Arsene:... ca daca vorbeste, ma pun de capul lui...nu-l mai ajut cu nimic...In finalul dialogului, Ionel Arsene a afirmat ca-l va ajuta pe Gheorghe Stefan, fara a preciza in ce mod, insa cu conditia ca acesta sa nu mai vorbeasca: "adica eu vreau sa-l ajut nu ca am vreo datorie, ca nu am... ca prietenie...asa vreau eu sa... ".Astfel, mesajul integral pe care Arsene lui Panaite sa-l transmita lui Stefan este urmatorul: "Spune-i asa...ca eu n-am nici o datorie la el... ce-o fost o... asa... si io si el o pierdut...amandoi... ca sa-l execute cineva pe ala, pe Culita.... si p*** mea, acum ce fac?...Eu iau pe mine...si ce....am pierdut".