Dosarul Posta Romana: Magistratii desfiinteaza condamnarea de 8 ani primita de Gheorghe Stefan "Pinalti"

"Desfiinteaza, in totalitate, sentinta penala si dispune trimiterea cauzei, spre rejudecare, la aceeasi instanta de judecata, respectiv la Tribunalul Bucuresti," se arata in minuta Curtii de Apel Bucuresti, potrivit portalului instantelor. In decizie, instanta face trimitere la mai multe articole din Codul de Procedura Penala care prevad ca motiv de desfiintare a sentintei atunci cand judecarea cauzei a avut loc "in lipsa unei parti nelegal citata si care, legal citata, a fost in imposibilitatea de a se prezenta si de a instiinta instanta despre aceasta imposibilitate, invocata de acea parte".Tribunalul Bucuresti il condamnase in acest caz pe Gheorghe Stefan la o pedepasa finala de 8 ani si 2 luni de inchisoare.In dosarul Posta Romana, fostul edil este acuzat de procurorii DNA de trafic de influenta, spalare de bani si abuz in serviciu.Totodata, instanta a dispus confiscarea speciala a sumei de 422.138,07 lei si a 35.306 de euro.