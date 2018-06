Gheorghe Stefan, condamnat din nou definitiv la inchisoare cu executare

Ziare.

Instanta a decis si confiscarea a trei milioane de lei in dosarul numit Strongmontaj, arata Adevarul In martie 2017, prima instanta l-a achitat pe acesta de acuzatia de spalare de bani, dar l-a gasit vinovat pentru folosirea influentei si efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia pe care o indeplinea in scopul obtinerii de bani, bunuri sau foloase necuvenite.Gheorghe Stefan a mai fost condamnat definitiv in dosarul Microsoft, la 3 ani si 6 luni de inchisoare; in dosarul Bani pentru partid la 3 ani de inchisoare, pedeapsa aceasta fiind contopita cu cea din dosarul Microsoft.Fostul primar a executat 297 dintre cele 1.278 de zile de inchisoare, fiind eliberat conditionat in septembrie 2017.