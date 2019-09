A gasit Hagi investitori pentru Viitorul? Prima reactie a lui Gica Popescu

Ziare.

Presedintele fostei campioane a Romaniei, Gica Popescu, marturiseste ca discutiile sunt confidentiale, insa nu neaga existenta negocierilor.Mai mult, "Baciul" spune intentia lui Hagi este aceea de a atrage alaturi de el oameni potenti din punct de vedere financiar pentru a transforma Viitorul intr-o formatie de top."De obicei, astfel de intelegeri sunt extrem de confidentiale. Gica a spus intotdeauna ca doreste sa atraga in actionariatul clubului oameni cu potenta financiara, pentru ca doar asa clubul poate deveni mai puternic. Niciodata nu a renuntat la ideea aceasta. Asta si-a dorit intotdeauna. De unul singur nu poate sa faca acest lucru. Intotdeauna am lucrat impreuna in directia asta", a declarat Gica Popescu pentru Telekom Sport Miercuri a aparut informatia potrivit careia Hagi este aproape de un acord cu trei companii cunoscute pentru vanzarea a 60% din actiunile Viitorului.Cele trei entitati ar urma sa preia fiecare cate un pachet de 20% din actiuni, venind in schimb cu finantare.Recent, Hagi anunta intentia clubului sau de a bloca vanzarile de jucatori catre rivalele din Liga 1, semn ca dobrogenii sunt pe cale sa obtina bani si din alta parte, fara a fi nevoiti sa renunte la fotbalisti."Regele" va ramane actionarul principal de la Viitorul, cu un pachet de 40%, insa dupa finalizarea afacerii noii investitori vor avea putere de decizie in club.